الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بدرجتين

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، بكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا نهارا باردا نسبيا ليلا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت، بكون الجو غائما جزئيا الى صاف معتدلا نهارا باردا نسبيا ليلا فوق المناطق الجبلية، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 2-3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاحد المقبل، بكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا نهارا باردا نسبيا ليلا فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.