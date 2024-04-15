الطقس: أجواء غائمة جزئيا

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى حول معدلها العام وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء، يكون الجو صافيا وحاراً نسبياً إلى حار وجاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو صافٍ بوجهٍ عام وحاراً وجاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو صافيا وحاراً نسبياً إلى حار وجاف ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.