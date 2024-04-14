الطقس: أجواء صافية والحرارة حول معدلها العام

وطن: توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاحد، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ولطيفًا نهارًا، باردًا نسبيًا إلى بارد ليلاً، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، باردًا نسبيًا إلى بارد، خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو غدا الاثنين غائمًا جزئيًا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام وتكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات النهار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو صافيًا وحارًا نسبيًا إلى حار وجاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكّل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر.