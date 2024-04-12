الطقس: أجواء صافية حتى الاثنين المقبل

وطن: أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو يكون اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام ولطيفا نهارا، باردا نسبيا الى بارد ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، باردا نسبيا الى بارد، خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدا السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ولطيفا نهارا باردا نسبيا الى بارد ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ولطيفا نهارا باردا نسبيا الى بارد ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات النهار، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، نتيجة تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة، وساعات الصباح الباكر.