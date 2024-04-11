الطقس: فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

وطن: ينحسر المنخفض الجوي اليوم الخميس، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، حيث يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلًا في ساعات النهار بارداً نسبياً الى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحرخفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف بارداً نسبياً الى بارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً نهاراً بارداً نسبياً الى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً نهاراً بارداً نسبياً الى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .