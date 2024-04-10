الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة على معظم المناطق

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الأربعاء، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائمًا وباردًا وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على معظم المناطق، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: ينحسر المنخفض الجوي مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلًا في ساعات النهار بارداً نسبياً الى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحرخفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً نهاراً بارداً نسبياً الى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً نهاراً بارداً نسبياً الى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة، المواطنين، من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وطر التزحلق على الطرقات.