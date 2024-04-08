المتطرف بن غفير يهدد بإسقاط نتنياهو حال أنهى العدوان دون الهجوم على رفح

وطن: هدد وزير الأمن القومي بدولة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الاثنين، بإسقاط رئيس وزراء الاحتلالل بنيامين نتنياهو في حال أنهى العدوان على قطاع غزة دون شن هجوم على مدينة رفح.

ويتوعد الاحتلال بشن عدوان بري واسع النطاق على مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين رغم الرفض الدولي والأممي والتحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة في حال وقع الهجوم.

وقال بن غفير في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، "إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح لهزيمة (حركة) حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة عمله كرئيس للوزراء".

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، تصديقه على "خطط العملية العسكرية" المحتملة ضد رفح.