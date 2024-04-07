الطقس: أجواء غائمة وأمطار متفرقة شمالا

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبياً الى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة في المساء والليل، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، ويكون الجو بارداً نسيبًا نهارًا وباردًا ليلًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأربعاء المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائمًا وباردًا وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، من

تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.