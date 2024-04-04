الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام حتى السبت

وطن: يكون الجو اليوم الخميس صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية (26 درجة مئوية بالقدس المحتلة)، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاَ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الجمعة فيكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، معتدلاً نهاراً بارداً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو يوم الأحد غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.