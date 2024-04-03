حماس: "إسرائيل" ماضية في استخدام سلاح التجويع لتهجير الفلسطينيين قسرياً

وطن: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ "منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من إيصال المساعدات إلى شمال غزة يؤكّد إصرار قادة الاحتلال على المضي في حرب التجويع".

وذكرت حماس أنّ الاحتلال يهدف إلى "عقاب شعبنا الفلسطيني ودفعه للهجرة عن أرضه، تحت وطأة المجاعة والمجازر المستمرة".

كما طالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"التحرك الفوري، والضغط على الاحتلال لإيقاف جريمته المعلَنة باستخدام التجويع كسلاح".

كذلك، دعت حماس إلى ضرورة "الوقوف في وجه استهدافه وكالة الأونروا، واتخاذ خطوات فعلية لمحاسبته على جرائمه المستمرة ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة، وضد كل قيم الإنسانية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "الأونروا" مقتل 176 من موظفيها، بشكلٍ مأساوي، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واشارت الى ان "الحرب على غزة سجلت أكبر عدد من عمال الإغاثة الذين قُتلوا في أي صراع".

كما أكّدت "الأونروا" أنّ "إسرائيل لا تزال تمنع موظفينا من الوصول إلى شمال غزة، لتقديم المساعدات الغذائية والإمدادات الأساسية".

وقبل أيام، دعا المفوّض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" إلى السماح لقوافل الأغذية التابعة للمنظمة، بالدخول إلى شمال غزّة.

المصدر:"الميادين"