الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئيًا إلى صاف، حار نسبيا إلى حار وجاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ولطيفاَ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت دائرة الأرصاد أن الجو يكون يوم غد الأربعاء صاف إلى غائم جزئي، حار نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس صاف إلى غائم جزئي، حار نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة، يكون الجو صاف إلى غائم جزئي حار نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.