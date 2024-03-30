الطقس: أجواء حارة واحتمال زخات مسائية متفرقة

وطن: يطرأ انخفاض طفيف آخر، اليوم السبت، على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 5 - 7 درجات، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في معظم المناطق نهارًا، وفي ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في مناطق محدودة متفرقة، وتنشط الرياح أحيانا.

الأحد: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها السنوية العامة بشكل لافت، ويبقى الطقس حارًا نسبيًا في الجبال إلى حار في الأغوار نهارًا وصافيًا إلى غائمٍ جزئيًا، ولطيفًا مساءً يميل للبرودة فوق الجبال.

الإثنين: تصعد درجات الحرارة بشكل إضافي طفيف، ويبدأ نيسان بطقس أقرب للصيفي، حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار، ولطيفًا مساءً، يميل للبرودة فوق أعالي الجبال في ساعات متأخرة من الليل.

الثلاثاء: يستمر الطقس حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل، وتكون درجات الحرارة فوق معدلاتها بشكل لافت.

الأربعاء: يبقى الطقس حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار، وغالبًا مشمسًا، ولطيفًا مساءً، يميل للبرودة فوق الجبال في ساعات متأخرة من الليل، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.