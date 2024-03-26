الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً الى غائم جزئي باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار والبحر مائجاً.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ربيعيا لطيفا ومعتدلًا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.