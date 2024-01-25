الدفاع المدني يحذر من ثلاثة منخفضات تتعمق تدريجيا بدءا من مساء اليوم

وطن: حذر جهاز الدفاع المدني المواطنين من ثلاثة منخفضات جوية متلاحقة تتعمق تدريجيا بدءا من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

ودعا في بيان صادر عنه استنادا إلى بيانات الأرصاد الجوية الفلسطينية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، خاصة مع غزارة الأمطار المتوقعة وخطر تشكل السيول وتدني الرؤية الأفقية.

ونصح الدفاع المدني المواطنين بتفقد مصارف المياه وتنظيفها وتثبيت كل ما هو متطاير للتعامل مع شدة سرعة الرياح، واستخدام آمن لكل أنواع المدافئ داخل المنازل، وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتقنين التنقل بالشوارع المفتوحة، وتفقد المركبات والسير بالسرعة المناسبة خوفا من التزحلق.

كما دعا القاطنين في الخيام والمضارب البدوية إلى اتخاذ كل إجراءات الوقاية للتعامل مع هذه الحالة الجوية، محذرا من الانهيارات جراء ضعف في الشوارع والجدران التي تعاني خللا في البنية التحتية.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي طارئ للجهات التالية: الدفاع المدني 102، والشرطة 100، والهلال الأحمر 101