الطقس: أجواء باردة ومنخفض جوي آخر في ساعات الليل

وطن: يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا وباردا، وتسقط بمشيئة الله امطار متفرقة على بعض المناطق على فترات، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: تتأثر البلاد تدريجياً بمنخفض جوي آخر، لذا يكون الجو غائماَ جزئياً الى غائم، شديد البرودة وماطراً على فترات، وتشتد غزارة الامطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد خلال ساعات الليل المتأخرة، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

ويوم غد الجمعة، يتعمق تأثير المنخفض الجوي، لذا يكون الجو عاصفاً وماطرا وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

أما يوم السبت فيستمر تأثير المنخفض الجوي، لذا يكون الجو عاصفاً وماطرا وبارداً الى شديد البرودة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويتراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل تدريجي خلال ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، يوم الأحد، لذا يكون الجو ماطرا شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤيا الأفقية.