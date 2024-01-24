الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي مصحوبا بعواصف رعدية

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد اليوم الأربعاء، بالمنخفض الجوي، ويكون الجو بارداً وغائما جزئيا إلى غائم وتسقط بمشيئة الله الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماَ جزئياً إلى غائم شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وماطراً على فترات على معظم المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويتراجع تاثير المنخفض الجوي يوم غد الخميس بشكل تدريجي، ويكون الجو غائما جزئيا وباردا وتسقط بمشيئة الله امطار متفرقة على بعض المناطق على فترات، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الجمعة بمنخفض جوي جديد، ويكون الجو عاصفاً وماطرا وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

ويوم السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو عاصفاً وماطرا وبارداً إلى شديد البرودة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.