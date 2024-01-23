الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

وطن: تتأثر البلاد اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائماً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماَ وبارداَ وماطراً في جميع المناطق والامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم غد الأربعاء، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليبقى الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية تساقط البرد احيانا على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الخميس، يتراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل تدريجي حيث يكون الجو غائما جزئيا وباردا وتسقط بمشيئة الله امطار متفرقة على بعض المناطق على فترات، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الجمعة بمنخفض جوي جديد، ويكون الجو عاصفاً وماطرا وبارداً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرق، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.