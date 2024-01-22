الطقس: انخفاض طفيف على الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في ساعات النهار بارداً نسبياً في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع في ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا في معظم المناطق ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

تتأثر البلاد يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا احيانا في المناطق الجنوبية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الامطار مصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم الخميس المقبل ويكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض اخر درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال فترة تاثيرالمنخفض الجوي على البلاد من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.