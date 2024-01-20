خاص "وطن"| الاحتلال يغتال العلم والعلماء في غزة .. الجريمة القديمة الجديدة

وطن-خاص: خلال حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بات من الواضح ان الاحتلال يتعمد اغتيال العلم والعلماء في قطاع غزة، ضمن سياسة ممنهجة.

ففي اخر قائمة محدثة لأسماء العلماء والأكاديميين الذين استشهدوا خلال الحرب، بلغت 40 اسماً ممن يحملون شهادات الاستاذ الدكتور "بروفيسور" أو الدكتوراة في مجالات علمية عديدة.

سياسة متعمدة..

وفي هذا السياق يقول البروفيسور محمد آسيا نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية ورئيس حرم الجامعة في رام الله، إن الاحتلال لا يتعمد قتل العلماء والمفكرين في غزة فحسب بل يختارهم بعناية خاصة إذا يستغل "تقنية الذكاء الاصطناعي" وتحديد الهدف بدقة من خلال الهواتف، وهذه سياسة باتت واضحة لدى الاحتلال وقد انتهجها في ايران والعراق ودول أخرى.

وأضاف آسيا في حديث خاص لـ وطن، أن الاحتلال يتعمد قتل الأساتذة الجامعيين ضمن سياسة ينتهجها بحظر التقدم على الدول العربية بما فيها فلسطين فلم يستثنِ الاحتلال الجامعات ومرافقها ورؤوساءها والعلماء والأكادميين من القصف والقتل والتدمير.

وأشار آسيا أن المساهمات العلمية والبحثية المحلية التي قدمتها جامعة غزة كبيرة جداً سواء على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي بالاضافة للعديد من المشاريع العلمية والبحثية مع المؤسسات الأوروبية، لذا لايمكن التعويض عن خسارة هذه العقول ونتاجها المعرفي لكن من الممكن البناء على البنية التحتية التي وضعها هؤلاء العلماء واستكمال ما وصلوا إليه.

اغتيال العلماء الفلسطينيين جريمة ليست جديدة

لكن جريمة اغتيال العلماء الفلسطينين ليست جديدة على الاحتلال فقد اغُتيل فادي محمد البطش (35 عاما)العالم في مجال الطاقة ، في كوالالمبور بماليزيا، في نيسان عام 2018 ،وكانت عائلته اتهمت جهاز الاستخبارات الإسرائيلي بقتله.

وفي ذلك الوقت قالت السلطات الماليزية إن فادي محمد البطش قتل برصاص شخصين يشتبه بارتباطهما بوكالة استخبارات أجنبية أطلقا النار عليه خلال توجهه لأداء صلاة الفجر.

ونقلت وكالة "برناما" الإخبارية الرسمية الماليزية آنذاك عن وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حامدي قوله، إن البطش "مهندس كهربائي وخبير في صناعة الصواريخ".

وأوضح وزير الداخلية أنه يشتبه في أن البطش "أصبح عقبة أمام دولة معادية لفلسطين"، موضحا أن البروفسور كان سيتوجه إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر دولي.

هدم وتدمير المدارس والجامعات

لم يكتفِ الاحتلال باغتيال العلماء بل دمر البنية التحتية والفوقية لغالبية المراكز التعليمية في قطاع غزة في محاولة منه للانتقام من البشر والحجر معاً ،فقد قصف المدارس والجامعات التي تخرّج منها غالبية هؤلاء العلماء للحيلولة دون أن يرث هذا العلم أجيال أخرى، فقد أظهرت آخر إحصائية لجهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني أن قصف الاحتلال أدى إلى تدمير 95 مبنى تابعاً لمدرسة أو جامعة بشكل كلي، و295 مدرسة وجامعة تضررت جزئياً، و130 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أصيبت بشكل مباشر في قصف الاحتلال، بما فيها مدارس.

الاحتلال متورط في اغتيال علماء عراقيين!

لم يقتصر الاحتلال في عمليات الاغتيال لعلماء فلسطينيين فحسب، فقد أظهرت تقارير تورط الموساد الاسرائيلي في اغتيال وملاحقة العلماء العراقيين، وفقاً لما كشف عنه في وقت مبكر عام 2003 جنرال فرنسي متقاعد لقناة تلفزيونية فرنسية، حيث ذكر أن الإسرائيليين أرسلوا فرقة اغتيال خاصة إلى العراق للتخلص من 500 عالم ممن اشتغلوا بالعراق في برامج الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية، وأن أسماء هؤلاء مدرجة في قائمة لمفتشي الأسلحة الأمميين بغرض إجراء مقابلات معهم، وأن أفراد الكوماندوز الإسرائيلي كانوا يعملون تحت غطاء مشاة البحرية الأمريكية.

يذكر أنه بعد وقت وجيز من احتلال العراق بدأ العلماء العراقيون يتعرضون لحملة تصفية شاملة، تقول تقارير بأنها أسفرت بين عامي 2003 – 2008 عن اغتيال 350 من علماء الذرة العراقيين و200 من الأكاديميين، وهجرة أعداد كبيرة أخرى تقدرها بعض المصادر بـ 17 ألف متخصص إلى الولايات المتحدة ودول أخرى.

قائمة محدثة بأسماء العلماء والأكاديميين الذين قتلتهم "إسرائيل" في حرب الإبادة الجارية على غزة: -

1- البروفيسور سفيان تايه :أكاديمي وعالم فيزياء فلسطيني، تولى منصب رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، وكان أحد الباحثين الرواد بمجالي الفيزياء والرياضيات التطبيقية، ولد عام 1971 واستشهد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2023.

قدّم الباحث سفيان تايه مقترحا لبحث علمي في جامعة مونتريال بكندا، وكان في مجال أجهزة الاستشعارات البصرية.

واشترك معه البروفيسور أحمد حمدان في تقديم بحث بعنوان "تحسين حساسية الدليل الموجي للألواح وأجهزة استشعار الألياف الضوئية".

ويهدف مشروع البحث إلى استكشاف هياكل الدليل الموجي متعددة الطبقات (أكثر من 3 طبقات) لغرض الاستشعار الحيوي البصري، ودراسة تأثير المواد متباينة الخواص في حساسية هياكل الدليل الموجي للألواح، إضافة إلى دراسة المزيد من البلورات الضوئية (الثنائية والثلاثية) ذات التركيبات المختلفة، وعدد الطبقات المختلفة للتحسس الحيوي.

2- البروفيسور محمد عيد شبير أستاذ علم الفيروسات والمناعة - الجامعة الإسلامية / غزة

3- البروفيسور عمر فروانة 7 فبراير 1956 - 15 أكتوبر 2023) هو طبيب نسائية فلسطيني، عمل أستاذًا مساعدًا في كلية الطب البشري التابعة للجامعة الإسلاميَّة في غزة، وكان عميدًا لها.

4- البروفيسور تيسير إبراهيم محاضر في الجامعة الاسلامية

5- البروفيسور إبراهيم حامد الأسطل 20 يناير 1961 - 23 أكتوبر 2023) هو باحثٌ وأُستاذٌ في مناهج وطرق تدريس الرياضيات، فلسطيني الجنسيَّة. عمل عميدًا لكلية التربيَّة التابعة للجامعة الإسلاميَّة في غزة، ورئيسَ تحرير «مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية»، كما نشر عددًا من الأبحاث باللغة العربية والإنجليزية في مجلاتٍ محلية وعالمية.

6- البروفيسور نعيم بارود محاضر قسم الجغرافيا- كلية الاداب الجامعة الاسلامية

7- البروفيسور عزو عفانة نائب عميد كلية التربية – الجامعة الاسلامية

8- البروفيسور محمد بخيت محاضر في الجامعة الاسلامية.

9- البروفيسور محمود أبو دف عميد كلية التربية سابقاً-الجامعة الاسلامية

10- البروفيسور سالم أبو مخدة أستاذ الفقه المقارن المشارك، الجامعة الإسلامية غزة

11- الدكتور محمد دبور أسعد

12- الدكتور أسامة المزيني

13- الدكتور رفعت العرعير

14- الدكتور وائل الزرد

15- الدكتور إسماعيل أبو سعدة

16- الدكتور خالد الرملاوي

17- الدكتور محمد النجار

18- الدكتور سعيد الدهشان

19- الدكتور رائد قدورة

20- الدكتور محمد أبو زور

21- الدكتور يوسف جمعة سلامة

22- الدكتورة نداء عفانة

23- الدكتور مؤمن شويدح

24- الدكتور سعيد الزبدة

25- الدكتور صديق نصار

26- الدكتور محمد نصار

27- الدكتور أحمد أبو سعادة

28- الدكتورة جميلة الشنطي

29- الدكتور أحمد أبو عبسة

30- الدكتور محمد جميل الزعانين

31- الدكتور إسماعيل الغمري

32- الدكتور رزق علي عروق

33- الدكتور وليد العامودي

34- الدكتور عبدالله العامودي

35- الدكتور حسن الرضيع

36- الدكتور محمد أبو عمارة

37- الدكتور محمود اللوح

38- الدكتور خالد النجار

39- الدكتور شريف العسلي

40- المحاضر الجامعي محمد حسونة