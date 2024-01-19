الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد السبت، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الإثنين المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الىى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.