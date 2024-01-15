"طوفان الأقصى" في يومها الـ102.. الاحتلال يسحب فرقة عسكرية والمقاومة في غزة تواصل التصدي له

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ102 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وواصل جيش الاحتلال قصفه جنوب القطاع ووسطه، وهزت انفجارات ضخمة مخيم البريج وسط القطاع وجحر الديك جنوبه، وسط اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.

وقالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها أجهزت على 5 جنود إسرائيليين، كما فجّرت فتحة نفق في قوة راجلة شرق خان يونس.

كذلك، استهدفت كتائب القسام جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

بدورها، قصفت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مستوطنة "سديروت" ومستوطنات غلاف غزة الشمالي برشقات صاروخية في "تاسعة البهاء".

أمّا كتائب المجاهدين، فاستهدفت بيتاً تحصنت فيه قوة إسرائيلية وقناصة في منطقة خان يونس البلد بقذيفة مضادة للأفراد، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة.

وقرر جيش الاحتلال، سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، ليبقي بذلك على ثلاث فرق عسكرية كاملة في أنحاء القطاع، وذلك بعد أكثر من 100 من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

وكانت الفرقة 36، التي تضم لواء "غولاني"، هي الفرقة المسؤولية عن العمليات العسكرية للاحتلال في محاور التوغل شمالي ووسط قطاع غزة، بما في ذلك الشيخ عجلين والرمال والزيتون والشجاعية والنصيرات والبريج.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 24 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، و60 ألفا و317 مصابا، وأكثر من 8 آلاف مفقود، وتدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ102 :