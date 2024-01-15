الطقس: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وتتساقط زخات متفرقة من الأمطار

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما باردا وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وينحسر المنخفض الجوي في ساعات الليل المتاخرة وتميل الأجواء إلى الاستقرار، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الاثنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.