الطقس: أجواء باردة وماطرة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما وباردا وماطرا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الامطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماَ الى غائم جزئي وبارداَ وماطراً في جميع المناطق وخلال ساعات الليل تضعف فرصة سقوط الامطار، خاصة على المناطق الجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاحد: تتأثر البلاد اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط الامطار المصحوبة بعواصف رعدية احيانا على المناطق الشمالية وتمتد الى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

الاثنين: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما باردا وماطرا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط الامطار على معظم المناطق وتكون ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية، المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.