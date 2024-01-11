الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية استمرار تأثير المنخفض الجوي وتعمقه اليوم الخميس، ويبقى الجو غائما باردا وماطرا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات الليل: يكون الجو غائماَ وباردا وماطرا في جميع المناطق، وتكون الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم غد الجمعة فيستمر تأثير بالمنخفض الجوي، ويبقى الجو غائما باردا وماطرا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد تتأثر البلاد اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية أحيانا على المناطق الشمالية وتمتد تدريجياً إلى بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.