تطبيق "ريدز" الفلسطيني يحصد المليون تنزيل في أول 4 أيام

وطن: حقق تطبيق "ريدز" في اول أيام إطلاقه، إنجازاً استثنائياً بتحقيق أكثر من مليون عملية تنزيل، ويعتبر هذا إشارة واضحة لنجاح التطبيق بشعبية كبيرة خاصة بين المستخدمين الأجانب، مما يعزز مكانته كواحد من التطبيقات الأكثر جذبا واستخداماً.

ما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة هو المقارنة مع منافسيه، حيث استغرق تحقيق مليون تنزيل التطبيق على السناب شات شهراً، بينما استغرق تطبيق انستغرام أسبوعاً ليصل إلى نفس الرقم.

إلى جانب النجاح الهائل في عدد التنزيلات، يعتبر "ريدز" منصة تواصل اجتماعي تعتمد بشكل كبير على الموقع الجغرافي، أي يعمل على عرض المحتوى في المنطقة المتواجد فيها المستخدم أو المنطقة التي يختارها، مما يتيح للمستخدم مشاهدة المحتوى الأكثر تداولا ومشاركة في المنطقة المختارة، ليساهم في تقديم تجربة فريدة للمستخدمين ويسمح بفهم الثقافات والاهتمامات الأخرى في مختلف المجتمعات والبلدان.

إضافة إلى ذلك، يشهد التطبيق تزايد هائلا في التقييمات الإيجابية، ليرتفع معدل الزيارات والتفاعلات على المنصة بشكل ملحوظ، مما يعكس القبول الواسع لمبدأ التطبيق الذي يقدم محتوى يتناسب مع السياق المحلي للمستخدمين، ويبرز الجدوى الكبيرة لتفضيل المستخدمين لهذا النوع من التطبيقات المبتكرة.

يذكرر أن "ريدز" واحد من أهم وأكثر التطبيقات تفاعلاً وانتشاراً في عالم التواصل الاجتماعي الحديث.