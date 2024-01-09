الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق، باردا نسبيا في أريحا والأغوار، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، تتأثر البلاد في ساعات المساء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا أحيانا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا وتسقط بمشيئة الله الأمطار، مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، خلال ساعات المساء على المناطق الشمالية والوسطى تمتد خلال الليل إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي بعد غد الخميس، ويزداد تعمقا، ويكون الجو غائما، باردا وماطرا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الجمعة المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما، باردا وماطرا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.