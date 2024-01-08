الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في اريحا والأغوار والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، تتأثر البلاد في ساعات المساء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا احيانا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا خلال ساعات المساء على المناطق الشمالية والوسطى تمتد خلال الليل الى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر تأثر البلاد يوم الخميس بالمنخفض الجوي ويزداد تعمقا ويكون الجو غائما باردا وماطرا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.