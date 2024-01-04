التعاطف كأداة تربوية.. كيف نعلم أطفالنا مهارة العطف والتفاهم؟

كتب: أوس ستار الغانمي

"قبل أن تنتقد أو تحكم على شخص ما، قم بالمشي مسافة ميل في مكانه". هذا الاقتباس هو كل شيء عن التعاطف، فإدراك مشاعر الآخرين وتخيل كيف سيكون الأمر لو كنت في موقفهم (أو في مكانهم).

والتعاطف عنصر أساسي في الصداقات والعلاقات الإيجابية. إنه يقلل من الصراع وسوء الفهم ويؤدي إلى مساعدة السلوك واللطف وحتى النجاح الأكبر في الحياة بشكل عام.

ومثل أي مهارة، يمكن تعليم التعاطف وتطويره لدى الأطفال. ونظرًا لأن القدرات المعرفية والخبرات الحياتية تتطور بمرور الوقت، فإن الاستراتيجيات الأكثر فاعلية التي يمكن استخدامها تعتمد على عمر الطفل.

كم عدد الآباء الذين تعرفهم والذين يئسوا من عدم قدرة طفلهم على المشاركة؟

كمجتمع، نحن حريصون جدًا على مشاركة الأطفال مع الآخرين، ونعتبر ذلك علامة على الاحترام والطاعة للقواعد الاجتماعية. غالبًا ما يتم تصنيف الأطفال الذين لا يشاركون على أنهم "مشاغبون" أو مثيرون للمشاكل ويمكن أن يستغرقوا الكثير من وقت الموظفين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواقف المشوشة التي تنشأ.

في السنوات الأولى من الحياة، يكون الأطفال الصغار متمركزين بشكل طبيعي حول أنفسهم ويميلون كثيرًا إلى التفكير في أنفسهم واحتياجاتهم المباشرة. إنهم ليسوا مستعدين بعد للنظر في احتياجات ومشاعر الآخرين.

يتضمن التعاطف القدرة على رؤية مشاعر الآخرين والتعرف عليها، وأخذ وجهة نظر الآخرين وتقييمها والاستجابة بشكل مناسب. جميع عناصر العملية مهمة - على سبيل المثال، القدرة على مشاركة مشاعر الآخرين فقط يمكن أن تجعل الشخص مرهقًا وغير قادر على الاستجابة؛ وبالمثل، قد يكون الشخص قادرًا على اتخاذ وجهة نظر شخص آخر دون الاهتمام.

يعزز التعاطف قوة الأطفال على تطوير ويساعدهم على بناء شعور بالأمان وعلاقات أقوى مع الأطفال الآخرين والمعلمين، مما يضعهم في وضع جيد للتعلم ويشجع على التسامح وقبول الآخر وكذلك يعزز الصحة العقلية الجيدة ويعزز الوئام الاجتماعي ويمكن أن يقلل من احتمالية التنمر.

معالم في التعاطف

إن الفهم وإظهار التعاطف هو نتيجة العديد من المهارات الاجتماعية والعاطفية التي تتطور في السنوات الأولى من الحياة. تتضمن بعض المعالم

المهمة بشكل خاص ما يلي:

1- يعد إنشاء علاقة حب آمنة وقوية معك أحد المعالم الأولى. إن الشعور بالقبول والفهم من جانبك يساعد طفلك على تعلم كيفية قبول وفهم الآخرين أثناء نموه.

2- في عمر 6 أشهر تقريبًا، يبدأ الأطفال في استخدام المرجع الاجتماعي. يحدث هذا عندما ينظر الطفل إلى أحد الوالدين أو أي شخص آخر عزيز عليه لقياس رد فعله تجاه شخص أو موقف ما. على سبيل المثال، تنظر طفلة تبلغ من العمر 7 أشهر بعناية إلى والدها وهو يحيي زائرًا في منزلهم لمعرفة ما إذا كان هذا الشخص الجديد جيدًا وآمنًا. تؤثر استجابة الوالدين للزائر على كيفية استجابة الطفل. (ولهذا السبب يتم تشجيع الآباء على أن يكونوا متفائلين ومطمئنين - وليس يحومون بقلق - عند توديع الأطفال في مراكز رعاية الأطفال. فهذا يبعث برسالة مفادها أن "هذا مكان جيد" و"سوف تكون على ما يرام".) إن الإشارة إلى ردود فعل الوالدين أو الحساسية لها في المواقف الجديدة تساعد الأطفال على فهم العالم والأشخاص من حولهم.



3- بين عمر 18 و24 شهرًا، سيطور الأطفال الصغار نظرية العقل. يحدث هذا عندما يدرك الطفل لأول مرة أنه كما أن لديه أفكاره ومشاعره وأهدافه، فإن الآخرين لديهم أفكارهم وأفكارهم الخاصة، وقد تكون مختلفة عن أفكاره.

4- بين 18 و24 شهرًا، سيبدأ الأطفال الصغار في التعرف على أنفسهم في المرآة. يشير هذا إلى أن الطفل لديه فهم راسخ لنفسه كشخص منفصل.

سمات الأطفال المتعاطفون

في كثير من الأحيان يعتذر الأطفال لأنهم ألحقوا الأذى بشخص ما ويشعرون بالذنب. الشعور بالذنب هو شعور لا يطاق ويأملون أن يؤدي الحصول على مغفرة الشخص الآخر إلى زوال الشعور بالذنب. لكن في بعض الأحيان يكون الشخص الذي نعتذر له غير مستعد لمسامحتنا. وعلينا أن نعلم أطفالنا أن هذا أمر طبيعي. الهدف من الاعتذار هو تحمل المسؤولية ومحاولة تحسين الأمور.

عندما نتغير ونتخذ خيارات أفضل، يمكننا أن نغفر لأنفسنا، ونتخلص من الذنب، وقد يكون الشخص الآخر أيضًا مستعدًا لمسامحتنا.

خطوات لتعليم طفلك قول (أنا آسف)

• ممارسة التعاطف.

• فكر في المسؤولية.

• تحدث عما سيحدث بعد ذلك.

• آسف ليس الشيء الصحيح الذي قوله طوال الوقت.

• ضع كل شيء معا.