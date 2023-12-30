الطقس: أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة

وطن: ذكرت دائرة الأرصاد الجوية، أن الجو يكون اليوم السبت صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، إذ يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في أريحا والأغوار، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، إذ يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، فيما يكون يوم الإثنين غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، حيث يبقى باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، إذ يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.