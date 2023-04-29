فلسطين عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين

وطن: انتخب الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين "IFIA"، دولة فلسطين عضوا في لجنته التنفيذية للدورة 2023-2025، ممثلة بالبروفيسور كريم طهبوب، عن المجلس الأعلى للإبداع والتميز، خلال اجتماعه السنوي في جنيف.

ويضم الاتحاد الذي تأسس عام 1968، أعضاء من 95 دولة، وكان المجلس الأعلى للإبداع والتميز قد انضم للاتحاد كعضو مشارك عام 2014، ومن ثم عضوا كامل العضوية عام 2016.

يذكر أن اجتماع الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين تزامن مع تنظيم معرض جنيف الدولي للاختراعات بنسخته الثامنة والأربعين بمشاركة 40 دولة، حيث عرض أكثر من ألف اختراع من بينها تطوير صناعة المركبات الكهربائية وذاتية القيادة وتكنولوجيا الفضاء.