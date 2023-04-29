"واتس آب" يحث جميع المستخدمين على ضرورة إجراء تغيير إعداد واحد بسيط!

وطن: يحث "واتس آب" مستخدميه على فتح تطبيق الدردشة وإجراء تغيير واحد على الملفات الشخصية سهل للغاية.

فإذا كنت تستخدم "واتس آب" للدردشة مع الأصدقاء والعائلة، فيجب عليك اتباع أحدث النصائح من الشركة المملوكة لـMeta.

تحذر خدمة المراسلة الشهيرة على نطاق واسع، والتي تضم حوالي 2 مليار مستخدم شهريا في جميع أنحاء العالم، المستخدمين على التأكد من أن صورة ملفهم الشخصي ستكون خاصة. ومن السهل جدا التغاضي عن هذا الأمر، لكن ترك هذا الإعداد مفتوحا للجميع يمنح المتسللين بعض الأدلة الضخمة على هويتك ويمكن أن يجعل ذلك من السهل جدا الوقوع ضحية لأحدث عمليات الاحتيال.

ويستغرق التغيير ثواني معدودة وهو بالتأكيد يستحق التفكير إذا كنت قلقا بشأن عمليات الاحتيال أو أن تصبح ضحية لأحدث التهديدات عبر الإنترنت.

كيف تجعل صورة ملفك الشخصي مرئية فقط لجهات الاتصال الخاصة بك؟

انقر فوق الإعدادات> الحساب> الخصوصية> صورة الملف الشخصي> ثم قم بالتغيير إلى جهات الاتصال الخاصة بي. وبمجرد القيام بذلك، سيتمكن الأشخاص الذين تعرفهم فقط من رؤية الصورة - ولن يتمكن الغرباء من ذلك.

وربما يكون السبب الأكبر لإخفاء وجهك عن الأنظار هو عملية احتيال "الصديق المحتاج" اللعين. وهذا هو المكان الذي يتظاهر فيه المتسلل بأنه أحد أفراد العائلة المقربين ثم يطلب تحويل الأموال بسبب فقدان أو سرقة هاتفه.

وأكدت Action Fraud مؤخرا أن أكثر من 1200 شخص سلموا ما مجموعه 1.5 مليون جنيه إسترليني إلى لصوص الإنترنت في عام 2022 وحده من خلال هذا الهجوم.

ويصل تهديد آخر برسالة تفيد بأن صديقا قد فقد هاتفه ويحتاج إلى رمز لإرساله إلى رقم جديد لاستعادة الأمور وتشغيلها.

ومع ذلك، فإن الكود هو في الواقع للوصول إلى حسابك وبمجرد أن يقوم المتسلل بتنشيطه، سيتم حظر دخولك إلى محادثاتك وسيكون لديهم حق الوصول الكامل إلى جهات الاتصال الخاصة بك. ويمكن بعد ذلك استخدام هذا لخداع المزيد من الأشخاص ومحاولة سرقة الأموال.

وإلى جانب إجراء هذا التغيير على صورة ملفك الشخصي في الإعدادات، أصدر "واتس آب" بعض النصائح المهمة الأخرى لمساعدة مليارات المستخدمين على تجنب اختراق حساباتهم.

- توقف: عد للخمسة قبل أن ترد. تأكد من تشغيل التحقق المكوّن من خطوتين في "واتس آب" لحماية حسابك؛ أنك سعيد بإعدادات الخصوصية الخاصة بك، وأن رقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام آمن.

- فكر: هل هذا الطلب منطقي؟ هل يطلبون منك مشاركة رمز PIN الذي أرسلوه إليك؟ هل يطلبون المال؟ هل يدفعونك إلى اتخاذ إجراء؟ تذكر أن المحتالين يستغلون لطف الناس وثقتهم واستعدادهم للمساعدة.

- الاتصال: تحقق من أنه صديقك أو أحد أفراد أسرتك بالفعل عن طريق الاتصال بهم مباشرة، أو مطالبتهم بمشاركة ملاحظة صوتية. فقط عندما تكون متأكدا بنسبة 100٪ أن الطلب من شخص تعرفه وتثق به، يجب أن تفكر فيه.

المصدر: إكسبريس