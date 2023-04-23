أكثر من 60 تطبيقا خطيرا.. خبراء يحذرون مستخدمي أندرويد

وطن: حث خبراء الأمن السيبراني الملايين من مستخمي أندرويد على التحقق من هواتفهم الآن بحثا عن أكثر من 60 تطبيقا خطيرا.

وتم تنزيل بعض التطبيقات المعنية أكثر من 100 مليون مرة وفقا لـ McAfee.

وأضاف صانعو التطبيقات عن غير قصد مكونات مكتبة (هي مجموعة من البرامج الفرعية تستخدم لتطوير البرمجيات) تابعة لجهات خارجية إلى برامجهم المليئة بالبرامج الضارة.

وعلى هذا النحو، تم تحديث بعضها بينما تمت إزالة البعض الآخر بالكامل من متجر "غوغل بلاي" (Google Play).

ويوضح الخبراء أن ما يسمى بالبرامج الضارة Goldoson قادرة على جمع قوائم بالتطبيقات المثبتة على هاتفك، بالإضافة إلى سجل معلومات أجهزة "الواي فاي" و"البلوتوث"، بما في ذلك مواقع GPS القريبة.

وقال موقع McAfee: "المكتبة مزودة بوظيفة إجراء تزوير إعلاني بالنقر فوق الإعلانات في الخلفية دون موافقة المستخدم".

وعلى الرغم من أنه ربما تمت إزالة التطبيقات المتأثرة من متجر "غوغل بلاي"، إلا أن هذا لا يحمي المستخدمين إذا قاموا بالفعل بتثبيتها على أجهزتهم، وستحتاجون بالتالي إلى حذفها بأنفسكم.

واستهدفت التطبيقات بشكل كبير الأشخاص الذين يعيشون في كوريا الجنوبية، لذا يجب أن يكون أي شخص في بقية أنحاء العالم آمنا، ولكن، مع ذلك، ما يزال على مستخدمي أندرويد التحقق من هذه التطبيقات.

وتضم قائمة التطبيقات المتأثرة التي تمت إزالتها من متجر "غوغل بلاي" والتي يجب حذفها:

Swipe Brick Breaker

Megabox

Pikicast

Compass 9: Smart Compass

Item mania

Bounce Brick Breaker

InfiniteSlice Infinite Slice

SomNote – Beautiful note app

GoodTVBible

UBhind: Mobile Tracker Manager

Mafu Driving Free

FSP Mobile

Audio Recorder

Catmera

Simple Air

Snake Ball Lover

Play Geto

Memory Memo

PB Stream

Inssaticon – Cute Emoticons

T map for KT, LGU+

AOG Loader

Swipe Brick Breaker 2

Safe Home

Chuncheon

Fantaholic

TNT

Bestcare Health

InfinitySolitaire

New Safe

Cashnote

TDI News

Eyesting

TingSearch

Krieshachu Fantastic

Yeonhagoogokka