أكثر من 60 تطبيقا خطيرا.. خبراء يحذرون مستخدمي أندرويد
وطن: حث خبراء الأمن السيبراني الملايين من مستخمي أندرويد على التحقق من هواتفهم الآن بحثا عن أكثر من 60 تطبيقا خطيرا.
وتم تنزيل بعض التطبيقات المعنية أكثر من 100 مليون مرة وفقا لـ McAfee.
وأضاف صانعو التطبيقات عن غير قصد مكونات مكتبة (هي مجموعة من البرامج الفرعية تستخدم لتطوير البرمجيات) تابعة لجهات خارجية إلى برامجهم المليئة بالبرامج الضارة.
وعلى هذا النحو، تم تحديث بعضها بينما تمت إزالة البعض الآخر بالكامل من متجر "غوغل بلاي" (Google Play).
ويوضح الخبراء أن ما يسمى بالبرامج الضارة Goldoson قادرة على جمع قوائم بالتطبيقات المثبتة على هاتفك، بالإضافة إلى سجل معلومات أجهزة "الواي فاي" و"البلوتوث"، بما في ذلك مواقع GPS القريبة.
وقال موقع McAfee: "المكتبة مزودة بوظيفة إجراء تزوير إعلاني بالنقر فوق الإعلانات في الخلفية دون موافقة المستخدم".
وعلى الرغم من أنه ربما تمت إزالة التطبيقات المتأثرة من متجر "غوغل بلاي"، إلا أن هذا لا يحمي المستخدمين إذا قاموا بالفعل بتثبيتها على أجهزتهم، وستحتاجون بالتالي إلى حذفها بأنفسكم.
واستهدفت التطبيقات بشكل كبير الأشخاص الذين يعيشون في كوريا الجنوبية، لذا يجب أن يكون أي شخص في بقية أنحاء العالم آمنا، ولكن، مع ذلك، ما يزال على مستخدمي أندرويد التحقق من هذه التطبيقات.
وتضم قائمة التطبيقات المتأثرة التي تمت إزالتها من متجر "غوغل بلاي" والتي يجب حذفها:
Swipe Brick Breaker
Megabox
Pikicast
Compass 9: Smart Compass
Item mania
Bounce Brick Breaker
InfiniteSlice Infinite Slice
SomNote – Beautiful note app
GoodTVBible
UBhind: Mobile Tracker Manager
Mafu Driving Free
FSP Mobile
Audio Recorder
Catmera
Simple Air
Snake Ball Lover
Play Geto
Memory Memo
PB Stream
Inssaticon – Cute Emoticons
T map for KT, LGU+
AOG Loader
Swipe Brick Breaker 2
Safe Home
Chuncheon
Fantaholic
TNT
Bestcare Health
InfinitySolitaire
New Safe
Cashnote
TDI News
Eyesting
TingSearch
Krieshachu Fantastic
Yeonhagoogokka