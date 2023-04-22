وفاة الفنان السوري محمد قنوع إثر نوبة قلبية

وطن: توفي الفنان السوري، محمد قنوع، مساء اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ49 عاما، إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة.

وقنوع ممثل سوري من مواليد دمشق 26 سبتمبر 1973، وهو ابن عائلة (قنوع) الشهيرة بدمشق، والتي عملت لسنوات على المسرح الكوميدي (دبابيس) تحت اسم (الأخوين قنوع)، وهو ابن للفنان والمخرج الإذاعي (مروان قنوع).

وشارك (قنوع) في الأجزاء المتعاقبة للسلسلة الكوميدية الشهيرة (مرايا)، وانضم إلي نقابة الفنانين السوريين في 3 مارس 1998. كما شارك في مسلسلات عديدة أهمها (باب الحارة)، (مرايا)، (طاحون الشر)، (قمر شام) وغيرهم من الأعمال.