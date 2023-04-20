وطن: تعد مناسبة عيد الفطر السعيد مناسبة خاصة للأطفال حيث يأتي بعد انتهاء شهر رمضان وهو شهر الصيام والقيام كمكافأة للعبد من الرب، وقد قال الأجداد قديماً ما معناه " العيد للصغير".

فالعيد هو فرحة الصغير وحوله كل أسباب الفرح من حلويات العيد والعيدية والملابس الجديدة، وكذلك المراجيح والملاهي، والزيارات للأهل والأقارب، وإليكم أبرز الأسئلة كيف تستمتع بالعيد مع طفلك كالآتي.

إعداد وشراء حلويات العيد

من الطقوس المحببة والتي يستمتع بها الصغار هي طقس إعداد حلويات العيد في الليلة الأخيرة من رمضان.

ومن الممكن الخروج إلى السوق وشراء حلويات العيد المختلفة مثل الكعك والمعمول والبيتي فور وكذلك الغريبة.

ويمكن ترتيب وتصنيف الحلويات ووضعها في طبق جميل مزركش وبطريقة منسقة.

ويمكن تجهيز طاولة الضيافة في صباح يوم العيد، ويكون على رأسها حلويات العيد اضافة للتمر والمكسرات والقهوة العربية.

السلام والتحية مع الأبناء

ففي صباح يوم العيد كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َلا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. ويأكلهن وِتراً".

ولذلك فعليك أن تقدمي التمر بحبات مفردة لطفلك وللأب قبل الخروج إلى صلاة العيد.

كما يجب تبادل السلام باليد والاحتضان وغمر الأطفال بالمشاعر الدافئة والأمنيات العزيزة.

تبادل الهدايا وتقديم العيدية

من اللحظات الجميلة في صباح يوم العيد تقديم العيدية من الأب للزوجة والأطفال

ويمكن تغليف العيدية بأشكال وزخارف جميلة.

كما يمكن تقديم هدايا من الأم لصغارها تعبر عن أجواء العيد وتبقى ذكرى لهم بعد ذلك.

تناول الطعام مع العائلة

من الطقوس الجميلة التي تستمتع بها العائلة في العيد هي طقس تناول طعام الإفطار مع العائلة سواء الأب والأم وأطفالهما أو بمشاركة الجدين.

ويجب أن نبتعد عن تقديم الأسماك المملحة في صباح يوم العيد للأطفال، وكذلك للكبار بسبب ما تسببه من مشاكل صحية للطرفين، فالأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة والسمك المدخن، والملوحة كما يطلق عليها أسماء أخرى ولكنها كلها تحفظ بطريقة التمليح، يتم تصنيعها في أغلب الأوقات في ظروف غير صحية، وقد تباع دون رقابة صحية وبالتالي يتعرض الناس لحالات التسمم الغذائي بسبب سوء التصنيع والتخزين، وتحتوي الأسماك المملحة على نسبة كبيرة من الأملاح ويضاف لبعضها بعض الألوان الصناعية الضارة غير المصنفة غذائياًً.

ويجب عدم تقديم الشاي لأطفالك مع الوجبة الصحية الخفيفة؛ لأنه يمنع امتصاص الحديد.

قدمي لهم العصائر الطبيعية الطازجة على مائدة الفطور صباح يوم العيد.

ويفضل عدم تقديم البيض المقلي ويستبدل بالبيض المسلوق.

لا تقدمي لهم الحلوى والكعك والمعمول على مائدة الفطور لأنها سوف تمنحهم كمية بكيرة من الطاقة التي تتلاشى بسرعة وتشعرهم بالجوع؛ فيطالبون بالمزيد من الطعام مما يسبب لهم السمنة خلال أيام العيد بسرعة ويصبح من الصعب التخلص من الوزن الزائد.

الخروج لقضاء وقت ممتع

بعد تبادل الزيارات في الفترة الصباحية وحتى ما بعد الظهر يمكن للأب والأم اصطحاب الأطفال للخروج في نزهة عائلية بمناسبة العيد.

في حال الخروج بصحبة العائلة يجب أن يهتم الأب بالأطفال بأن يغمرهم بالحب والحنان وتقديم النصح والإرشاد لهم ليحافظوا على أنفسهم.

كما يجب على الأبوين الخروج لأماكن مخصصة للأطفال لأن العيد هو بهجة الأطفال فيمكن زيارة الملاهي والمتنزهات التي تحتوي على الألعاب والمراجيح وكذلك دخول سينما الأطفال لمشاهدة فيلم ممتع بمناسبة العيد.