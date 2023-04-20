"آبل" تستعد لإطلاق iOS 17

وطن: واصلت شركة "آبل" تطوير وتحسين النظام التشغيلي الخاص بها iOS وتحديثه بانتظام، منذ الإعلان الأول عنه يوم 9 يناير 2007، لتلبية احتياجات المستخدمين والتطورات الحديثة في التكنولوجيا.

وأطلقت بانتظام العديد من الإصدارات المختلفة المصممة لتحسين أداء الأجهزة الذكية وتوفير مزايا جديدة وتحسينات في الأمان والخصوصية.

وكان يوم 29 حزيران/ يونيو 2007 موعد إطلاق النظام التشغيلي iOS للمرة الأولى مع إطلاق الجيل الأول من هواتف آيفون iPhone.

وركز فريق تطوير الشركة، من خلال تصميم هذا النظام، على أن يكون مبتكرا وسهل الاستخدام في الوقت نفسه.

وقد جلبت الإصدارات الجديدة من النظام التشغيلي تحسينات في الأداء والأمان، وإضافة مزايا جديدة مثل "سيري" Siri، "آبل باي" Apple Pay و"إير دروب" AirDrop وغيرها.

كما أن هذا النظام أصبح يعمل عبر مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية، بما في ذلك آيفون و"آيباد" و"آيبود تاتش" iPod Touch.

ويعد "آي أو إس" ثاني أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة تثبيتًا في العالم بعد أندرويد (Android)، وهو الأساس لثلاثة أنظمة تشغيل أخرى صنعتها آبل: "آيباد أو إس" iPadOS و"تي في أو إس"tvOS و"واتش أو إس" watchOS.

وتستعد الشركة خلال هذا العام للإعلان عن النسخة الأحدث من نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة "iOS 17" الذي لا يزال قيد التطوير، ومن المفترض عرض نسخة المعاينة في مؤتمر الشركة السنوي للمطورين العالميين WWDC مع إطلاق النسخة الرسمية في شهر سبتمبر/ أيلول 2023.

نظرة عامة

لا يزال أمامنا وقت حتى موعد الكشف عن نظام التشغيل "آي أو إس 17" في الخامس من يونيو/ حزيران المقبل، ولكن المعلومات عنه لا تزال محدودة نوعا ما.

ووفقًا لمصادر صحفية مطلعة، فإن الإصدار الجديد يتضمن بعض الميزات الأكثر طلبًا التي يريدها المستخدمون، لذلك قد يكون أكثر أهمية مما كان يعتقد في البداية.

وعندما شرعت شركة آبل في تطوير نظام التشغيل "آي أو إس 17″، كان التفكير الأولي هو تسميته إصدار تعديل.

وكان الهدف منه التركيز بشكل أكبر على إصلاح الأخطاء وتحسين الأداء بدلا من إضافة ميزات جديدة، مما يجعله تحديثا أقل أهمية من التحديثات السابقة بسبب تركيز الشركة المكثف على نظارة الواقع المختلط التي طال انتظارها، ونظام تشغيلها "إكس آر أو إس" xrOS.

ولكن يبدو أن الشركة قد غيّرت الإستراتيجية أثناء عملية تطوير التحديث، مما يعني تضمينه العديد من الميزات المفيدة، حتى لو كان يفتقر إلى تحسين الدعم مثل شاشة القفل المحدثة التي رأيناها في "آي أو إس 16".

وفي حين أن منتجات أجهزة آبل تتسرب قبل أشهر من تاريخ ظهورها الفعلي، فإن تسريبات البرامج أقل شيوعا، لأن معظم تسريبات الأجهزة تأتي من سلسلة التوريد الضخمة للشركة، وليس من داخل آبل نفسها.

إذ إن الشركة قادرة على الحد من تسرب البرامج إلى الحد الأدنى لأن عددا قليلا من الأشخاص داخل آبل لديهم معرفة فعلية بخطط الشركة.

الأجهزة المتوافقة مع "آي أو إس 17"

هناك معلومات مختلطة حول الأجهزة التي يدعمها تحديث "آي أو إس 17″، حيث يشير أحد الاقتراحات إلى إمكانية تخليه عن دعم "آيفون إكس" و"آيفون 8″ و"آيفون 8 بلس".

في حين تشير مصادر أخرى إلى أنه يعمل عبر جميع الأجهزة القادرة على تشغيل "آي أو إس 16".

تاريخ إصدار "آي أو إس 17"

من المفترض معاينة نظام التشغيل الجديد في مؤتمر المطورين العالمي في الخامس من يونيو/حزيران القادم، على أن تتوفر النسخة التجريبية للمطورين لأغراض الاختبار بعد المؤتمر.

وفي وقت ما من شهر يوليو/تموز المقبل، تصدر النسخة التجريبية العامة التي يمكن لجميع مستخدمي آيفون تجربتها.

بعد ذلك، تصدر النسخة الرسمية من النظام التشغيلي للجميع في وقت ما من شهر سبتمبر/أيلول القادم، على الأرجح، جنبا إلى جنب مع تشكيلة آيفون 15 الجديدة.

دعم نظارة الواقع المختلط

تعمل نظارة الواقع المختلط من آبل بمفردها، ومن المفترض أن يكون لها متجرها الخاص للتطبيقات، ولكن من المحتمل أن يكون هناك مستوى معين من التكامل بين النظارة وجهاز آيفون.

وتتفاعل جميع منتجات الشركة مع بعضها بعضا بطرق مختلفة، ولذا فمن المتوقع وجود ميزات جديدة متعلقة بالنظارة في "آي أو إس 17".

مركز التحكم

وفي الوقت الحالي، يمكن الوصول إلى مركز التحكم عن طريق التمرير للأسفل من أعلى يمين شاشة آيفون.

ويتيح مركز التحكم الوصول السريع إلى الإعدادات الخاصة بأشياء مثل الشبكة اللاسلكية، ووضع الطيران، بالإضافة إلى واجهة "التشغيل الآن"، ويمكنك تخصيص المربعات الموجودة في الجزء السفلي لتضمين الإعدادات الأكثر استخداما.

وقد يتميز "آي أو إس 17" بتغييرات كبيرة في مركز التحكم المدمج، إذ من المتوقع أن يكون مركز التحكم المحدث أحد التغييرات الأكثر بروزا في نظام التشغيل "آي أو إس 17″.

ولكن لا توجد حتى الآن معلومات عن التغييرات المحددة التي يتم إجراؤها. يذكر أن مركز التحكم لم يشهد تحديثا ملحوظا منذ إطلاق "آي أو إس 11" في عام 2017.

تحديثات "كار بلاي"

في مؤتمر المطورين العالمي لعام 2022، قدمت آبل معاينة لتجربة "كار بلاي" CarPlay الجديدة التي تتميز بتكامل أعمق مع المركبات، مما يسمح بالتحكم في وظائف السيارة، مثل الصوت والراديو.

وتخطط آبل أيضا لإضافة عناصر واجهة مستخدم ودعم الشاشات المتعددة.

ومن المقرر أن تأتي المركبات الأولى المزودة بتكامل من الجيل التالي مع "كار بلاي" في أواخر عام 2023، مما يعني أنه من المحتمل أن يتم تضمين الدعم في نظام التشغيل "آي أو إس 17".

دعم التحميل الجانبي ومتاجر التطبيقات البديلة

يتطلب التشريع الأوروبي من آبل السماح بالتحميل الجانبي الذي يتيح للعملاء تنزيل تطبيقات دون استخدام متجر التطبيقات، بدءا من عام 2024، وتخطط الشركة لإجراء تغييرات بدءا من "آي أو إس 17".

وستكون آبل مجبرة على السماح للأشخاص باستخدام متاجر تطبيقات بديلة.

ولن يحتاج المطورون إلى دفع رسوم آبل التي تتراوح بين 15% و30% بالنسبة للتطبيقات التي يثبتها العملاء باستخدام وسائل بديلة، ولكن لا تزال آبل تخطط لتحصيل رسوم.

وتقتصر تغييرات التحميل الجانبي في البداية على العملاء في الاتحاد الأوروبي، ونظرا لأن الدول الأخرى تمرر تشريعات مشابهة لقانون الأسواق الرقمية في أوروبا، يمكن لشركة آبل توسيع الوظيفة.

وقد تؤثر التغييرات الرئيسية التي يجب إجراؤها لتنفيذ دعم التحميل الجانبي في التطوير على "آي أو إس 17" بسبب الموارد الهندسية المطلوبة.

الأدوات المصغرة النشطة

عندما أطلقت آبل "آي أو إس 14" (iOS 14)، كانت إحدى الميزات الرئيسية هي القدرة على إضافة الأدوات المصغرة إلى الشاشة الرئيسية.

تختبر آبل الآن أدوات مصغرة نشطة للشاشة الرئيسية وعرض "اليوم" عبر آيفون. في حال تنفيذها، يمكن أن تتضمن الأدوات المصغرة النشطة أزرارا بنقرة واحدة وشرائح التمرير والمزيد، وذلك بهدف جعل الأدوات أكثر ديناميكية وتفاعلية، بحيث لا تقتصر مهمتها على عرض المعلومات أو السماح لك بالنقر للوصول إلى أحد التطبيقات فقط.

الأداء والاستقرار

يعد تحسين الأداء والكفاءة والاستقرار من الأهداف الرئيسية لتحديث "آي أو إس 17". وتعمل آبل أيضا على دعم طويل المدى للأجهزة القديمة.

قد تكون النسخ التجريبية المبكرة غير مستقرة عبر بعض الأجهزة المتضمنة ذاكرة وصول عشوائي "رام"RAM بسعة 3 غيغابايت، ولكن من المتوقع أن تعمل آبل على تحسين الاستقرار بشكل كبير على مدار فترة الاختبار التجريبي.

"ديناميك آيلاند"

قدمت آبل ميزة "ديناميك آيلاند" (Dynamic Island) مع "آيفون 14 برو" (iPhone 14 Pro) و"آيفون 14 برو ماكس" (iPhone 14 Pro Max)، وهو الجزء الموجود في منتصف شاشة الهاتف من أعلى والذي يظهر فيه بعض الأيقونات.

ومن المتوقع أن تتميز جميع نماذج تشكيلة "آيفون 15" (iPhone 15) لهذا العام بميزة "ديناميك آيلاند". نتيجة لذلك، تعمل آبل على تحسين "ديناميك آيلاند" بحيث يمكنها فعل الكثير.

ويضغط قسم التسويق في الشركة على فريق التطوير لإضافة المزيد من الوظائف إلى "ديناميك آيلاند"، لأن جميع نماذج "آيفون 15" تدعم الميزة عند إطلاقها.

في الوقت الحالي، يمكن لميزة "ديناميك آيلاند" عرض المنبهات والنتائج الرياضية والمكالمات الهاتفية الواردة وتنبيهات انخفاض البطارية وتأكيدات "آبل باي"(Apple Pay) وحالة الشحن واتجاهات الخرائط، لكنها لا تزال محدودة، خاصة بالنسبة لتطبيقات الجهات الخارجية.

ويمكن دمج واجهة "سيري" التي تظهر عبر الشاشة في "ديناميك آيلاند"، مما يجعل نافذة "سيري" المنبثقة عنها أقل تشويشا.

ويؤدي نقل "سيري" إلى "ديناميك آيلاند" إلى السماح للمحتوى الذي يظهر عبر الشاشة بالبقاء في وضع العرض الكامل دون واجهة "سيري" الدائرية الحالية.