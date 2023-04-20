بسبب هذا الهاتف.. شركة سامسونغ تستعيد المركز الأول بالسوق

وطن: أظهر تقرير اقتصادي استعادة شركة "سامسونغ" (Samsung) للإلكترونيات الكورية الجنوبية المركز الأول من حيث الحصة السوقية العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من هذا العام بفضل مبيعات هواتف "غالاكسي إس 23" (Galaxy S23)، بعد أن احتلت الصدارة شركة "آبل" (Apple) الأميركية في الربع الأخير من العام الماضي.

في الوقت نفسه انكمش الفارق في الحصة السوقية بين سامسونغ وآبل من 6 نقاط مئوية في الربع الأول من العام الماضي إلى نقطة واحدة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت شركة أبحاث السوق "كاناليس" (Canalys) في تقريرها حول شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول اليوم الأربعاء إن حصة سامسونغ من السوق العالمية للهواتف الذكية بلغت في الربع الأول من العام الحالي 22% مقابل 21% لمنافستها آبل.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن حصة آبل في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 25% مقابل 20% لمنافستها الكورية الجنوبية.

وذكرت كاناليس أن سامسونغ هي الشركة الوحيدة التي شهدت انتعاشا في الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، غير أن حصة سامسونغ انخفضت بمقدار نقطتين مئويتين بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، بينما حصة آبل ارتفعت بمقدار 3 نقاط مئوية خلال نفس الفترة.

ومن جهتها، جاءت شركة "شاومي" (xiaomi) الصينية في المركز الثالث بحصة قدرها 11% وتليها شركة "أوبو" (oppo) الصينية بحصة قدرها 10% وشركة "فيفو" (vivo) الصينية بحصة 8%.

في الوقت نفسه تراجع حجم السوق العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبذلك يستمر تراجع السوق للربع الخامس على التوالي.

المصدر: (الألمانية)