ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

وطن: ارتفع معدل البطالة في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى فبراير الماضي (ديسمبر 2022 - فبراير 2023)، لـ 3.8 % بأعلى مستوى منذ يونيو 2022.

وأظهرت بيانات حكومية رسمية، تسجيل معدل البطالة 3.7 % خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يناير الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في بيان، أن الزيادة في البطالة كانت مدفوعة بالعاطلين عن العمل لمدة تصل إلى ستة أشهر على الأقل.

وانخفض العدد التقديري للوظائف الشاغرة بمقدار 47 ألفا إلى 1.105 مليون وظيفة في الفترة، في تراجع للشهر التاسع على التوالي، بما يعكس حالة عدم اليقين عبر الصناعات، والضغوط الاقتصادية التي تعمل على كبح التوظيف.

وبلغ النمو في متوسط إجمالي الأجور شاملة المكافآت 5.9 %، والنمو في الأجور العادية بدون المكافآت كان 6.6 %.

واستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد البريطاني خلال فبراير الماضي، دون تغيير عن يناير، مع توقف النمو الناجم بشكل رئيسي عن الإضرابات في عديد القطاعات.

وتأثر الاقتصاد البريطاني من إضرابات نقابات الخدمة المدنية وانخفاض استهلاك الطاقة، لكن عوضهما النمو في مجالات مثل البناء.