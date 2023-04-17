أين التٌقطت الصورة "الأكثر مشاهدة" لخلفية سطح المكتب المفضلة في العالم؟!

وطن: كانت خلفية Windows XP 'Bliss' الشهيرة، والتي تتميز بتلة خضراء تطل عليها سماء زرقاء مشمسة، عنصرا أساسيا في ديكور المكاتب وغرفة الكمبيوتر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وكانت الخلفية الافتراضية لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows XP لتشغيلها من 2001 إلى 2007.

في حين أن الكثيرين ربما اعتقدوا بشكل غريزي أنه كان مزيفا - يكاد يكون هادئا ليكون من عالمنا الفوضوي - إنه في الواقع خارج سونوما، شمال سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

وتم التقاط الصورة، التي شاهدها أكثر من مليار شخص، من قبل المصور تشارلز أورير بعد ظهر يوم الجمعة في يناير، 1996، الذي رصد اللقطة أثناء القيادة للقاء صديقته آنذاك. وقال إن الصورة لم يتم تحريرها مطلقا ولكن تم بيعها إلى مايكروسوفت كما كانت.

ولكن منذ ذلك الحين، ظهرت الصورة "في كل مكان" بما في ذلك منازل الناس والمكاتب وحتى البيت الأبيض.

وأوضح أورير مكان التقاط الصورة إلى Slate بعد 23 عاما تقريبا من إصدار البرنامج.

وتم استخدام Windows XP من قبل مئات الملايين من الأشخاص عندما تم طرحه لأول مرة وتلقى إشادة من النقاد لسهولة استخدامه.

وتم استبداله في النهاية بأنظمة أخرى مثل Windows Vista وWindows Server في عام 2008 بالإضافة إلى وصول Apple Mac Book في عام 2006.

ولكن بحلول عام 2014، عندما توقفت مايكروسوفت أخيرا عن دعم النظام، قيل إن حوالي 300 مليون جهاز كمبيوتر لا تزال تعمل على نظام التشغيل Windows XP.



اليوم، لا يزال حوالي 0.1% من جميع أجهزة الكمبيوتر على مستوى العالم يستخدم هذا النظام.

وكشف أورير، الذي لا يزال يعيش في وادي نابا بالقرب من التلال الشهيرة، عن كيفية التقاطه للصورة.

وقال: "هناك وقت من العام هنا شمال سان فرانسيسكو حيث بعد هطول الأمطار، تتحول الأعشاب إلى اللون الأخضر وأنا أعلم أن فرص العثور على سفوح التلال الجميلة جيدة حقا. بعد ظهر كل يوم جمعة، كنت أذهب لزيارة صديقتي بالقرب من سان فرانسيسكو. وفي هذا اليوم بالذات من شهر يناير، بينما كان يقود هذا الطريق الصغير المتعرج - ما أسميه طريقا ريفيا - كان هناك. العشب كامل، إنه أخضر، والشمس مشرقة، وهناك بعض الغيوم. وربما لم تكن هناك غيوم، وبحلول الوقت الذي أوقفت فيه سيارتي، بحلول الوقت الذي أعددت فيه الكاميرا، ربما جاءت الغيوم لأن كل شيء تغير بسرعة كبيرة في تلك المرحلة. والآن، أجهز الكاميرا، وهنا تأتي الغيوم وأقوم بعمل إطار، وأقوم بالانتقال إلى الصورة التالية - التي لم نعد نقوم بها رقميا - وهي تهتم بكل شيء".

وقال أورير إنه التقط أربع صور للتل في ذلك اليوم والتي اشترتها مايكروسوفت لاحقا.

ولم يتم الكشف عن السعر، لكنها كانت باهظة الثمن لدرجة أن أيا من خدمات البريد السريع المعتادة - مثل FedEx - لن تحملها.

وفي النهاية، كان لا بد من نقل أورير إلى مقر الشركة في ريدموند، واشنطن، لتسليمها شخصيا.

وتم التقاط الصورة بكاميرا Mamiya RZ67 مع لون Fuji Film وحامل ثلاثي القوائم.

وعلى الرغم من الادعاءات بأن الصورة قد تم تغييرها، قال أورير إن هذا لم يكن هو الحال، لكنه استخدم فيلم Fuji الذي يمكن أن يساعد في تحسين الألوان.

وفي حديثه عن التأثير الذي أحدثته الصورة، قال: "لم يكن لدي أي فكرة إلى أين ستذهب. أظن أن المهندسين أو أي شخص مشارك في بناء Windows XP لم يكن لديه أدنى فكرة عن النجاح الذي حققته. إنها موجودة في كل مكان كما نعلم جميعا، ونراها في العديد من الأماكن. رأيتها في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، وربما صورة إخبارية أيضا. وسيتذكر أي شخص بدءا من سن 15 عاما فصاعدا هذه الصورة حتى بقية حياته".

وها هو يجري الآن حرث التل وبُنيت الآن مزرعة عنب في مقدمة اللقطة. كما نمت الأشجار خلف التل.

المصدر: (ديلي ميل)