"قيدٌ ووَرد" سيرةٌ سياسية واقتصادية لرجل الأعمال الفلسطيني محمد مسروجي

وطن:صدرت عن دار طباق للنشر والتوزيع سيرة حياة رجل الأعمال الفلسطيني محمد مسروجي بعنوان " قيدٌ وورد " من تحرير وتقديم الكاتب طارق عسراوي.

ويتناول الكتاب سيرة حياة رجل الأعمال محمد مسروجي، ليضيف إلى المكتبة الفلسطينية وثيقة تؤرخ حقبة مفصلية وهامة في حياة الشعب الفلسطيني منذ مطلع أربعينيات القرن الماضي، ومن خلال سيرته الذاتية يقدم مسروجي شهادة حيّة حول احتلال فلسطين، وتأسيس حزب البعث، ونشأة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبداية العمل النقابي، وشهادة من يوميات احتلال القدس والضفة الغربية وشهادة مطوّلة حول نشأة الاقتصاد الفلسطيني ونموّه وما واجهه واكبه من تطور وتحديات.

وفي تقديمه للكتاب يقول الكاتب طارق عسراوي: إن هذه المسيرة، تعتبر شهادة صادقة بتفاصيلها الدقيقة على حقبة زمنية عاشتها الأرض المحتله، وأجد فيها توثيقا لحقبة لم يتم إضاءتها بما يكفي، وأعني سيرة الأرض المحتلة، فهي ليست سيرة شخصية لرجل أعمال جمع ثروته من استثمارات ومشاريع اقتصادية، وإنما شهادة نقابي وحزبي مؤسس في حزب البعث كان شريكا في صناعة الأحداث التي عاشتها الأرض المحتلة أو شاهد عليها، قضى جل حياته بين قيد الاعتقال السياسي وتأسيس الاقتصاد الوطني، بما عاصره مِن أحداث محلية واقليمية شكّلت مخرجاتها واقع حياتنا المعاصرة.

هذا وحمل الكتاب الواقع في ٢٩٢ صفحة من القطع الكبير لوحة الفنان شهاب القواسمي، وصممه الفنان أيمن حرب.

