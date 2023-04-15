تويتر تتيح للمستخدمين تحقيق الأرباح من المحتوى

وطن: أعادت شركة تويتر تسمية خاصية Super Follows، التي تتيح لك الاشتراك بحسابات فردية للحصول على وصول حصري إلى المحتوى، إلى Subscriptions.

وروّج الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك للخاصية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه أصبح بإمكانك العثور عليه في قسم تحقيق الأرباح Monetization في الإعدادات.

وكانت تويتر قد أعلنت عن خاصية المتابعات الفائقة أول مرة في شهر شباط/ فبراير 2021، والآن تأتي خاصية الاشتراكات الجديدة لتقديم الميزات ذاتها.

ومع الاشتراكات، يمكن لمنشئي المحتوى فرض رسوم على المستخدمين للوصول إلى أشياء، مثل: التغريدات الحصرية، والمساحات الحصرية للمشتركين، وشارات خاصة بالمشتركين.

ومستقبلًا، ترجو تويتر أن تتضمن الخاصية الرسائل الإخبارية وميزات تويتر الأخرى بوصفه محتوًى إضافيًا محتملًا.

ويُعتقد أن السعي إلى تضمين ميزة الرسائل الإخبارية يضع خاصية الاشتراكات في منافسة مباشرة مع منصة الرسائل الإخبارية Substack، التي أعلنت الأسبوع الماضي عن خاصية شبيهة بـالملاحظات من تويتر.

وبُعيد الإعلان عن هذه الخاصية، شنت تويتر حربًا ضد سبستاك بحظر روابطها في الموقع، حتى أنها قيّدت التفاعل مع حساب سبستاك على موقع التواصل، ومع ذلك، فقد تراجعت الشركة عن هذه القيود.

وتفرض تويتر على الراغبين باستخدام خاصية الاشتراكات أن يكون أكبر من 18 عامًا، وأن يكون لديه ما لا يقل عن 500 متابع، وقد نشر 25 تغريدة خلال الأيام الثلاثين الماضية. وذلك على موقع تويتر، ولكن في صفحة الدعم، تذكر الشركات مجموعة أخرى من المتطلبات، مثل أن يكون لدى المستخدم أكثر من 10,000 متابع نشط.

وتتيح الخاصية لمنشئي المحتوى فرض رسوم شهرية تقرب من 3 دولارات أمريكية، أو 5 دولارات أمريكية، أو 10 دولارات أمريكية.