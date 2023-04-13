مقهى ياباني يطرد نادلة قدمت مشروبا مخلوطا بدمائها

وطن: أقدم أحد المقاهي في اليابان على طرد نادلة قدمت مشروبات "كوكتيلا" مخلوطا بدمائها، واصفاً ما قامت به النادلة بأنه "خطير و"لا يختلف عن الإرهاب الجسدي".

ونصح الأطباء الزبائن الذين تناولوا "الكوكتيل الخاص" الذي قدمته النادلة بضرورة إجراء فحوصات طبية لاستبعاد الإصابة بالأمراض المنقولة بالدم مثل؛ فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي والتهاب الكبد "ب" والزهري.

وقدم المقهى، الواقع في منطقة الترفيه "سوسوكينو" في جزيرة هوكايدو اليابانية، اعتذارا عن سلوك النادلة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستريت تايمز".

وبحسب ما ورد قامت النادلة بإضافة دمائها في المشروب بناء على طلب أحد الزبائن. وأعلن أنه سيغلق ليوم واحد، ليتم استبدال جميع الأكواب.

يشار إلى أنه يوجد في اليابان مئات المقاهي ذات الموضوعات أو الثيمات الغريبة التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد ، مثل مقاهي "بوكيمون" والثعبان ومصاصي الدماء، وحتى مقاهي "عبودية".

(المصدر- سكاي نيوز)