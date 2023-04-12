شركة تويتر "لم تعد موجودة"

وطن: لم تعد شركة "تويتر" موجودة كشركة بعد أن قام رئيسها التنفيذي إيلون ماسك بدمجها مع كيان آخر يسمى X Corp.

وتشير وثيقة قدمت في محكمة بكاليفورنيا بـ4 أبريل إلى أن "تويتر" اندمجت مع شركة تسمى X Corp، وأن "تويتر" "لم تعد موجودة" كشركة مستقلة.

وتعني هذه الخطوة أن التطبيق يشكل الآن جزءا من شركة X Holdings Corp التي يملكها ماسك، والتي توصف بأنها الشركة الأم المستقبلية لجميع شركاته، والتي تشمل Neuralink وSpaceX وTesla وThe Boring Company.

وتأتي تغريدة ماسك بحرف واحد "X" لتذكر بما قاله في السابق عن أن شراء تويتر سيكون "مسرعا" لإنشاء X، أو "تطبيق كل شيء".

ولم يتم الإعلان عن الدمج إلا بعد أن أُجبر محامو شركة التواصل الاجتماعي على الكشف عنه في دعوى قضائية جارية تتعلق بمرشحة الكونغرس الخاسرة والناشطة اليمينية لورا لومر.

ويذكر أن الدعوى رفعت بحق تويتر ورئيسها التنفيذي السابق جاك دورسي خلال سنة 2020 من قبل لومر.

المصدر: (الإندبندنت)