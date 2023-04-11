لجنة جائزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة للصحفي الصغير تلتئم لتقييم المشاركات

وطن: التأمت لجنة تحكيم جائزة الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة للصحفي الصغير، لتحكيم وتقييم أعمال الطلبة التي شاركوا فيها في محاور التقرير التلفزيوني، والتقرير الصحفي، والصورة الصحفية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجائزة تم استحداثها والإعلان عنها العام الماضي تكريما للشهيدة الراحلة وإرثها الإعلامي، وتجسيدا لتوجيهات الوزير مروان عورتاني وحرصه على جعل الطلبة مواطنين "صغار" متفاعلين مع القضايا الإنسانية العادلة، وتوظيف الإعلام لنقل همومهم والتحديات التي يواجهونها ومدارسهم إلى العالم.

ونوهت إلى أن مستوى الأعمال المشاركة نال إعجاب اللجنة مع تقديم ملحوظات نقدية تسهم في تطوير المشاركات ومستواها في المرات المقبلة، لافتةً إلى أن تكريم الفائزين سيتم بالتوازي مع الإعلان عنهم ضمن فعاليات تأبين الشهيدة أبو عاقلة في الذكرى السنوية الأولى لرحيلها.

وضمت لجنة التحكيم ممثلين عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وتلفزيون فلسطين، والجهات ذات العلاقة في الوزارة.