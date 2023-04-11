يوتيوب تضيف ميزات مهمة إلى خدمتها المأجورة

وطن: أطلقت خدمة يوتيوب المأجورة YouTube Premium، عددًا من الميزات الجديدة التي تهدف إلى زيادة العائدات من خلال جذب مستخدمين آخرين، فضلًا عن الحفاظ على المستخدمين الحاليين.

ومن الميزات الجديدة أنه أصبح بإمكان المشتركين في الخدمة العديمة الإعلانات، التي تتوفر لقاء 11.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، مشاهدة مقاطع فيديو بجودة مُحسَّنة لكل من الويب ونظام التشغيل iOS من آبل.

وتتضمن الميزات الجديدة أيضًا إمكانية المشاهدة المشتركة عبر خدمة التراسل الخاصة بشركة آبل FaceTime من خلال خاصية SharePlay، بالإضافة إلى ضوابط جديدة لميزة Queue على الأجهزة المحمولة.

وتعتقد الشركة أن الميزات الجديدة ستساعدها على تسويق الخدمة المأجورة على نحو أفضل للمستهلكين، إذ لا يعرف كثيرون عن يوتيوب بريميوم غير أنها لا تعرض الإعلانات.

وتأتي الميزات الجديدة بعد ميزات أخرى قد أُضيف سابقًا، مثل: القدرة على متابعة مشاهدة مقاطع الفيديو من حيث توقفت ومن أي جهاز، وميزة التنزيلات الذكية التي تحفظ مقاطع الفيديو الموصى بها تلقائيًا للوصول إليها في وضع عدم الاتصال.

وهذه الميزة الأخيرة متاحة الآن لمستخدمي الويب أيضًا، بالإضافة إلى الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس.

وفي حين أن العديد من هذه الميزات السابقة قد زادت من عدد المشتركين في الخدمة المأجورة من يوتيوب، يُعتقد أن الإضافات، التي أُعلن عنها اليوم، ستُحسِّن كثيرًا تجربة المشاهدة.

وفي بادئ الأمر، ستبدأ يوتيوب طرح إصدار مُحسَّن لما يُسمى Bitrate الخاص بجودة الفيديو بدقة 1080p HD لمشتركي بريميوم في نظام آي أو إس ثم الويب في الأسابيع المقبلة، مع الإشارة إلى أن هذه الميزة متاحة الآن للويب تجريبيًا.

ومن الإضافات الرئيسية الأخرى: دعم شيربلاي من آبل، التي أُعلن عنها أول مرة في مؤتمر المطورين العالمي لشركة آبل WWDC في عام 2021.