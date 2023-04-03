تحذير "عاجل" من غوغل إلى مستخدمي متصفح "كروم"

وطن: وجه محرك البحث "غوغل"، تنبيها عاجلا إلى المليارات من مستخدمي متصفح "كروم"، داعيا إياهم لتحصين أنفسهم في مدة لا تزيد عن 60 ثانية.

وحذر "غوغل" من تجاهل هذا التنبيه، وقالت المسؤولة في الشركة، مولي بيتس، إن المئات من مهندسي "غوغل" يعملون من أجل أن يظل محرك المتصفح آمنا أمام التهديدات الأخيرة.

وحثت بيتس المستخدمين على تحديث متصفح "كروم"، مع التأكد من قوة الكلمات المرورية المستخدمة على المنصة.

وأوصت أيضا بتفادي تحميل التحذيرات والملفات التي تظهر أمام المستخدم، من أجل تفادي التعرض لبرمجيات خبيثة قد تؤدي إلى الاختراق.

وأردفت أن من الجدير بالمستخدمين أن يستفيدوا من خاصية التحقق عبر خطوتين المتاحة على الكثير من المنصات.

ولأجل تشديد الحماية، يمكن لمستخدم المتصفح أن يذهب إلى قسم الإعدادات، وعندئذ، يمكنه الذهاب إلى قسم الأمان وتفعيل وضع الحماية المعززة.

وتشير الأرقام في الوقت الحالي إلى أن 2.65 مليار مستخدم يتخذون من "غوغل كروم" متصفحا مباشرا لهم.

(المصدر- سكاي نيوز)