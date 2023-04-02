لوحة الفنان التشكيلي الروسي بولينوف تباع في لندن مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني

وطن: بيعت لوحة الفنان التشكيلي الروسي، فاسيلي بولينوف (1844 – 1927) في لندن مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار).

والمقصود بالأمر هو لوحة "كانت هناك نساء ينظرن إلينا من بعيد".

وقد عُرضت لوحة "كانت هناك نساء ينظرن إلينا من بعيد" للفنان الروسي فاسيلي بولينوف تحت المطرقة في مزاد بلندن مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار). جاء ذلك في تقرير وزّعه الأربعاء 29 مارس دار المزادات Bonhams.

وتراوح السعر التقديري الأولي للوحة بين 500-700 ألف جنيه إسترليني (616-862 ألف دولار). وكانت لوحة بولينوف هي الأغلى من بين أكثر من 50 قطعة فنية بيعت يوم الأربعاء في مزاد "بونهامز" المكرس للفن التشكيلي في القرن التاسع عشر ورسامي مدرسة الفن الانطباعي البريطاني.

وحسب دار المزاد، فإن هذا العمل الفني كان جزءا من مجموعة اللوحات التي تسمى "حياة المسيح"، والتي أكملها الفنان الروسي بولينوف مطلع القرن العشرين واعتبرها ذروة لإبداعه كله.

علاوة على ذلك شهد المزاد أيضا بيع لوحة الرسام الإنجليزي جون إيفريت ميليه (1829-1896) Forget-Me-Not، مقابل 308 ألف جنيه إسترليني (379 ألف دولار)، بالإضافة إلى عمل الفنان التشكيلي والكاتب الإنجليزي الآخر، جون روسكين (1819-1900) La Cascade de la Folie ، الذي بيع مقابل 70 ألف جنيه إسترليني (86 ألف دولار).

وفي المجموع، حصد المزاد 3.7 مليون جنيه إسترليني (4.6 مليون دولار).