"التعليم العالي" والثقافة تطلقان مسابقة الطالب الشاعر

وطن: أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع وزارة الثقافة، اليوم، مسابقة "الطالب الشاعر"؛ ضمن النشاطات المشتركة لطلبة مؤسسات التعليم العالي للفصل الثاني من العام الأكاديمي 2022/2023م.

وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود الوزارتين لاستكشاف مواهب شعرية شابة ورعايتها، وتنمية وتعزيز قدرات الطلبة في المجال الثقافي والأدبي، وتوفير فرص تدريبية لهم، ومشاركات داخلية وخارجية للمُتميّزين منهم؛ ضمن عام الريادة والإبداع.

ولفتت الوزارتان إلى أنه بإمكان الطلبة الراغبين بالمشاركة في المسابقة؛ مراجعة عمادات شؤون الطلبة في مؤسساتهم التعليميّة.

وأشارتا إلى أن آخر موعد لتسليم المشاركات لعمادات شؤون الطلبة هو 8/5/2023م، لافتةً إلى أنه سيتم تقديم جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة.