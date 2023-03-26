"واتس أب" يختبر ميزة حذف الرسائل الصوتية

وطن: أفاد موقع WABetaInfo بأن خدمة التراسل الفوري "واتس أب" تختبر، إلى جانب ميزة الرسائل المرئية التي طال انتظارها، ميزة أخرى مهمة لا تقل أهمية عنها، وهي الرسائل الصوتية التي يمكن الاستماع إليها مرة واحدة فقط.

وفي شهر كانون أول/ ديسمبر 2022، بدأت واتس أب اختبار الميزة التي تحذف الرسائل النصية التي يرسلها المستخدمون بعد قراءتها، وذلك على غرار خاصية العرض لمرة واحدة التي توفرها الخدمة حاليًا للصور ومقاطع الفيديو.

والآن، وجد الموقع المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتس أب، في الإصدار ذي الرقم 2.23.7.8 من تطبيق الخدمة على نظام أندرويد ميزة مشابهة ولكن هذه المرة للرسائل الصوتية التي يمكن تشغيلها مرة واحدة ثم تختفي.

ونشر الموقع لقطة شاشة للميزة المُختبَرة، ويبدو أنه لن يكون بالإمكان حفظ الرسائل الصوتية القابلة للاستماع مرة واحدة أو إعادة توجيهها أو تسجيلها، وذلك لدواعي الخصوصية، على غرار الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن عرضها لمرة واحدة.

ويُعتقد أن هذه الميزة ستعمل على زيادة خصوصية التواصل وأمنه، وذلك بالنظر إلى أن الرسالة الصوتية المرسلة باستخدام وضع العرض مرة واحدة مصممة للتشغيل مرة واحدة فقط.

ويقلل هذا من خطر تمكن شخص آخر من الوصول إلى الرسالة الصوتية أو الاستماع إليها لاحقًا، وهو ما يمكن أن يساعد في حماية المعلومات الحساسة والسرية.

وفي سياق التواصل الصوتي، وجد موقع WABetaInfo أن واتس أب تعمل على اختبار ميزة أخرى تحت اسم "الدردشات الصوتية" Audio Chats، وذلك في الإصدار ذي الرقم 2.23.7.12 من تطبيق الخدمة على نظام أندرويد من جوجل.

واستنادًا إلى لقطة الشاشة التي نشرها الموقع، ستضيف واتس أب أيقونة جديدة لموجات الصوت إلى ترويسة الدردشة، مما يسمح للمستخدمين ببدء دردشة صوتية.

وقال الموقع: "لسوء الحظ، لا تتوفر معلومات رسمية حتى الآن بشأن كيفية عمل هذه الميزة، لذلك قد تبدو وظيفتها الدقيقة غير واضحة، ولكن يمكننا إلقاء نظرة على لقطة الشاشة لمحاولة الحصول على بعض التفاصيل الإضافية".