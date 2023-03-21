"منتج سري" لشركة آبل!

وطن: يقال إن المطلعين في شركة آبل قد حددوا رؤية لسماعة رأس VR يمكن ارتداؤها طوال اليوم وفي كل مكان، لتحل في النهاية محل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وربما ظهرت للتو نظرة خاطفة على أول سماعة رأس للواقع الافتراضي (VR) من آبل. ولطالما انتظر عشاق آبل المنتج القادم لعملاق التكنولوجيا، والذي يُحتمل أن يُطلق عليه اسم Reality Pro. وقد ظل المشروع محاطا بالسرية، ما أثار موجة من الشائعات والتكهنات حول تفاصيله.

ولكن إذا كان العديد من الشائعات صحيحا، فقد تصبح سماعة الرأس VR من آبل واحدة من أكثر المنتجات الجديدة إثارة في السوق.

ومثل الكثير من المعلومات المحيطة بالابتكار، فإن أحدث التسريبات بعيد المنال. ولكن إذا كنت مفتونا باحتمالية الخروج من الواقع المادي، فقد لا ترغب في تجاهل أحدث مقتطف من المعلومات التي ظهرت للتو.

وجاءت التسريبات من صور نشرها MrWhite128، وهو حساب "تويتر" المحمي، أعاد نشرها لاحقا MacRumors و9to5Mac.

وإنها تُظهر ما تبدو عليه الكابلات الشريطية التي يمكن أن تدخل بشكل مثالي في مجموعة من النظارات الواقية على شكل عين، لكن من الصعب أن نفهم من الصور ما الذي ستفعله الكابلات بالضبط بصرف النظر عن توصيل الجانبين الأيسر والأيمن من سماعة الرأس.

وتظهر صورة أخرى وكأنها تُظهر كبلا به ثلاثة أقسام بصليّة الشكل، والتي قد تكون نوعا من أجهزة الاستشعار أو مصفوفة الكاميرا.

ومع ذلك، قد يلزم أخذ هذه التسريبات مع قليل من المبالغة.

من المهم ملاحظة أن MrWhite لم يذكر صراحة أبدا أن الصور المنشورة على الإنترنت هي في الواقع مكونات لسماعة رأس Apple VR.

وكان الأشخاص الآخرون فقط هم الذين اقترحوا أن المكونات مرتبطة بمنتج آبل.

ولكن في الفترة التي تسبق إطلاقه المتوقع، من المحتمل أن يستمر ظهور المزيد من التسريبات لمنتج آبل مع تزايد الإثارة، ومن المتوقع إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام - ربما في مؤتمر WWDC Developers Confernenc التابع لشركة آبل في يونيو.

وكان هناك أيضا حديث عن سماعات الرأس القادمة التي تتمتع بإمكانيات عبور الألوان، ما يعني أنك ستتمكن من رؤية العالم الحقيقي خارجها.

وقد يؤدي ذلك إلى منافسة سماعة رأس Quest Pro VR من Meta.

ويُعتقد أن أول سماعة رأس VR من آبل ستكلف حوالي 3000 دولار.

ومثل التحديات التي تواجهها "مايكروسوفت" وMeta، يمكن أن يهدد السعر المرتفع بإبعاد المستهلكين أيضا، لكن آبل ستحاول تقديم شيء جديد إلى الطاولة.

كما ورد أن شركة آبل قد حددت أيضا رؤية لسماعة رأس يمكن ارتداؤها طوال اليوم وفي كل مكان. وقد يؤدي هذا إلى استبدال بعض التقنيات الحالية التي تهيمن على حياتنا، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى الهواتف.

ويُعتقد أيضا أن المنتج سيحتوي على أكثر من عشر كاميرات يمكنها إجراء تحليل لجسم مرتديها ولحركات العين والبيئة الخارجية.

ومع ذلك، هناك أيضا بعض الجوانب السلبية المتوقعة.

ويتضمن ذلك كون عمر البطارية قصيراً إذ مدته ساعتان لكل شحنة وكون قدرته على العمل بشكل جيد في الهواء الطلق محدودة. وافترض البعض أيضا أنه سيحتوي على تصميم قد يكون غير مريح.