"أمازون" تقلل عدد موظفيها وبصدد الغاء 9 الاف وظيفة جديدة

وطن: أعلنت شركة "أمازون" (Amazon) الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد إلغاء 9 آلاف وظيفة جديدة، ليصبح مجموع الوظائف الملغية 27 ألف وظيفة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال رئيس "أمازون" التنفيذي "آندي غاسي"، إن القرار نابع من تحليل مستمر للأولويات وحالة الشك بشأن الاقتصاد العالمي.

وأضاف أنه نظرا لحالة الشك التي تحيط بالاقتصاد والمتوقع استمرارها في المستقبل القريب، فقد آثرنا خفض التكاليف وعدد الموظفين، مشيرًا إلى أن شركته فقدت 9% من قوتها العاملة البالغة 300 ألف موظف.



وتمثل هذه الإلغاءات تحولا جذريا بالنسبة لشركة تتباهى دومًا بقدرتها على توفير فرص العمل.

وتركزت التخفيضات الأخيرة على قسمي الحوسبة السحابية والإعلان، المربحين للغاية، واللذين كان يُنظر إليهما أنهما لا يمكن المساس بها.

وفي السياق، ستؤثر عمليات التسريح على منصة البث المرئي "تويتش" (Twitch)، حيث قال رئيسها التنفيذي دان كلانسي، إن المنصة ستسرح أكثر من 400 موظف.

وتهدف أمازون إلى الانتهاء في الجولة الجديدة من تخفيضات الوظائف بحلول أبريل المقبل.

ويأتي قرار أمازون ضمن موجات تسريح تكاد لا تنتهي في قطاع التكنولوجيا الأميركي، والتي تخلت خلالها شركات كبرى مثل "مايكروسوفت" (Microsoft) و"ألفابت آي إن سي" (Alphabet Inc) مالكة شركة غوغل (Google) عن أعداد هائلة من الموظفين كانت عينتهم فرادى وجماعات.

من جانبها، أعلنت ميتا (Meta Platforms) الشركة الأم لفيسبوك (Facebook)، الأسبوع الماضي، أنها ستلغي 10 آلاف وظيفة هذا العام، مستهلة جولة ثانية من عمليات التسريح في القطاع بعد إلغاء أكثر من 11 ألفا في 2022.

يذكر أن شركة "أمازون" عمدت إلى تقليص أو إيقاف خدمات كاملة مثل عروض الرعاية الصحية عبر الإنترنت لأرباب العمل في الشهور القليلة الماضية.